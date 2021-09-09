"Народ против": кто станет гостями программы Наташи Влащенко

Чиновники и политики будут бороться за доверие и уважение зрителей

"Народ против": кто станет гостями программы Наташи Влащенко

В четверг, 9 сентября, на телеканале "Украина 24" - новый выпуск шоу "Народ против" с Наташей Влащенко. В масштабном проекте, как в настоящем Колизее, известные чиновники борются за доверие и уважение зрителей, отвечая на провокационные вопросы.

Гости:

  • Сергей Шахов, лидер партии "Наш край"
  • Алексей Гончаренко, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
  • Артур Герасимов, сопредседатель фракции "Европейская солидарность"
  • Олег Ляшко, лидер Радикальной партии
  • Давид Арахамия, председатель фракции "Слуга народа"
  • Святослав Пискун, экс-генеральний прокурор Украины
  • Александр Ковальчук, народный депутат, фракция "Слуга народа"
  • Александр Качура, народный депутат, фракция "Слуга народа"
  • Андрей Ильенко, член политсовета ВО "Свобода"
  • Виктория Гриб, народный депутат, внефракционный
  • Константин Стогний, телеведущий
  • Зорян Шкиряк, экс-советник министра внутренних дел
  • Вадим Рабинович, сопредседатель фракции "ОПЗЖ"
  • Денис Маслов, народный депутат, фракция "Слуга народа"
  • Галина Янченко, народный депутат, фракция "Слуга народа"
  • Алексей Жмеринецкий, народный депутат, фракция "Слуга народа"

Включения:

  • Михаил Саакашвили, политик

Темы:

  • 277 млрд долларов на развитие Украины. Куда пойдут невероятные деньги, которые мы просим у США?
  • Последствия трагедии в Афганистане. Будет ли Украина принимать беженцев и во сколько это обойдется бюджету?
  • Борьба с коррупцией. Почему взяточников ловят все чаще, но уровень коррупции в стране не падает?

Не пропустите - 9 сентября в 21:00 "Народ против".

 