"Народ против": кто станет гостями программы Наташи Влащенко
Чиновники и политики будут бороться за доверие и уважение зрителей
В четверг, 9 сентября, на телеканале "Украина 24" - новый выпуск шоу "Народ против" с Наташей Влащенко. В масштабном проекте, как в настоящем Колизее, известные чиновники борются за доверие и уважение зрителей, отвечая на провокационные вопросы.
Гости:
- Сергей Шахов, лидер партии "Наш край"
- Алексей Гончаренко, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
- Артур Герасимов, сопредседатель фракции "Европейская солидарность"
- Олег Ляшко, лидер Радикальной партии
- Давид Арахамия, председатель фракции "Слуга народа"
- Святослав Пискун, экс-генеральний прокурор Украины
- Александр Ковальчук, народный депутат, фракция "Слуга народа"
- Александр Качура, народный депутат, фракция "Слуга народа"
- Андрей Ильенко, член политсовета ВО "Свобода"
- Виктория Гриб, народный депутат, внефракционный
- Константин Стогний, телеведущий
- Зорян Шкиряк, экс-советник министра внутренних дел
- Вадим Рабинович, сопредседатель фракции "ОПЗЖ"
- Денис Маслов, народный депутат, фракция "Слуга народа"
- Галина Янченко, народный депутат, фракция "Слуга народа"
- Алексей Жмеринецкий, народный депутат, фракция "Слуга народа"
Включения:
- Михаил Саакашвили, политик
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Не пропустите - 9 сентября в 21:00 "Народ против".