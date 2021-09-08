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"Да закройте уже рот": Шуфрич устроил перепалку со "слугой народа" в прямом эфире Нардеп от ОПЗЖ возмутился, что коллега его перебивает

Народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич и его коллега от "Слуги народа" Юрий Камельчук устроили перепалку в прямом эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24". Во время спича Нестора Шуфрича в отношении ситуации с обеспечением Украины газом Юрий Камельчук несколько раз перебивал его, не соглашаясь с аргументами.

Шуфрич: Украинский газ, который добывают украинские газовые компании, их три – НАК "Нафтогаз", "Черноморнефтегаз" и "Укрнефть". Они добывают газ, которого достаточно в Украине. И здесь рынок не может существовать. В Европе есть рынок газа…

Камельчук: Что значит, "не может существовать"? Мы подписали соглашения – может существовать…

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Шуфрич: Юра, да мне наплевать на соглашения, которые подписываются за счет украинцев, за которые платят украинцы. В Европе нет собственной добычи газа…

Камельчук: Только что назвали Норвегию и Румынию.

Шуфрич: Слушайте меня, Юра, не перебивайте…

Камельчук: Норвегия и Румыния – это Европа?

Шуфрич: Давайте, закончите, потом я продолжу.

Камельчук: Пожалуйста, не противоречьте самому себе. У нас не обмен монологами, у нас диалог.

Шуфрич: Вы перебиваете, реально перебиваете.

Камельчук: Это нормально для дискуссии.

Шуфрич: Я вам еще раз спокойно стараюсь объяснить…

Камельчук: У нас достаточно собственного газа…

Шуфрич: Да закройте уже рот!

Подробности – на видео.

Ранее в прямом эфире "Ток-шоу №1" устроили перепалку нардепы Ирина Верещук и Нестор Шуфрич. Конфликт возник, когда Шуфрич попросил Верещук "не верещать".