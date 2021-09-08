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Зеленский может встретиться с Путиным в США: дипломат озвучил прогноз Валерий Чалый прокомментировал поездку президента Украины на Генассамблею ООН

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" украинский дипломат, экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

"По поводу встречи президентов Украины и России - я думаю, об этом говорить не будут, но мне кажется, что там обсуждаются такие варианты... Но если там будет, что пока неизвестно, президент России, у него выборы буквально в эти дни - все может быть. Может быть какое-то пересечение, которое, я бы сказал, не слишком уместно в таком формате на самом деле, но рассуждения могут быть", - сказал Чалый.

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Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить 76-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая откроется 14 сентября.

Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент Украины готов встретиться с Владимиром Путиным в любой момент. Сам Путин заявлял, что готов встретиться с Зеленским, если тот приедет в Москву.

Российский правозащитник Марк Фейгин в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Владимир Путин не хочет встречи с Владимиром Зеленским.

"Такая встреча скорее в минус Путину будет. Зеленский сумеет на такой встрече выставить Путина сумасшедшим диктатором. Этого они тоже не хотят. Поэтому я думаю, что встречи никакой не будет", - считает Фейгин.