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Статус союзника вне НАТО нужен Украине для безопасности - Гончаренко Нардеп считает, что в Украине существует "вакуум безопасности", который нужно ликвидировать соответствующим статусом

Статус союзника США вне НАТО нужен Украине, чтобы "закрыть вакуум безопасности" и перейти к полноценному союзничеству с США. Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24" сказал нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, комментируя слова нардепа Давида Арахамии о том, что Украина должна продолжить движение в НАТО, и нужен статус не союзника вне НАТО, а другой.

"То, что я слышу, очень странно, потому что еще несколько месяцев назад Арахамия собственноручно ставил подпись за проведение внеочередной сессии Рады, которое сегодня и произошло. На самом деле, все просто: в долгосрочной перспективе решение вопроса безопасности - это членство в НАТО. Это никто не обсуждает, здесь нет никаких вопросов, это стратегия. Но очевидно, что мы завтра и послезавтра не будем в НАТО", - отметил Гончаренко.

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Депутат считает, что в Украине "очень существенный вакуум безопасности".

"Закрыть его как раз можно было бы через статус основного союзника. Этот статус нам очень нужен, чтобы перейти от статуса стратегического партнера к статусу союзника. Этот статус дает Украине много возможностей, которые мы могли бы использовать - военное, военно-техническое сотрудничество, возможность размещения американского контингента на нашей территории. Представьте, если сейчас под Авдеевкой были бы американские морпехи, а в порту Одессы - американский эсминец. Наверное, мы иначе смотрели бы на возможность угрозы Путина. Поэтому мне жаль, что это решение сегодня было провалено", - сказал Гончаренко.

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Статус основного союзника вне НАТО (Major Non-NATO Ally, MNNA) появился в 1989 году. На данный момент этим статусом обладают 17 государств, а кандидатами считаются Украина, Грузия и Молдова.

Напомним, 8 сентября Рада провалила голосование за обращение к Конгрессу США с просьбой о предоставлении Украине статуса союзника США вне НАТО. Нардеп от "Слуги народа" Елена Мошенец рассказала, почему монобольшинство не голосовало за это обращение. "Ситуация изменилась, и сегодня имеем совершенно другой политический контекст. Поэтому нашей фракцией накануне после достаточно жестких и долгих обсуждений была определена единая позиция, что мы не будем поддерживать это постановление. Об этом говорили, господин Арахамия об этом заявлял. Не было никакого секрета", - пояснила Мошенец.