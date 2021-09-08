18:28, Сегодня

Сивохо рассказал об альтернативном плане реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо недоволен законопроектом, который разработало Минреинтеграции

Альтернативный законопроект о реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей, внесенный в Верховную Раду, был разработан с участием жителей Донбасса.

Подробности документа раскрыл в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо.

"Когда мы оговаривали по всей Украине нашу новую гуманитарную стратегию воссоединения Украины, была мысль о том, что должен появиться документ, закон, который привел бы в соответствие все правовые нормативы в отношении процесса реинтеграции. И тут вдруг появляется законопроект Минреинтеграции, который выглядит так, как будто мы зашли туда с боями, освободили эту территорию (ОРДЛО – ред.), и теперь начинаем вести себя там как полноправные хозяева. То есть всех жителей понижаем в правах, они не имеют права голосовать, с амнистией сложная ситуация, и просто мы ведем себя как диктаторы на той территории. Как вы думаете, много ли людей на той территории захотят, чтобы Украина вернулась на Донбасс после прочтения такого закона?" – сказал он.

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По словам Сивохо, поэтому Нацплатформа начала проработку своего закона.

"Но еще интересное появилось – конечно, Минреинтеграции доработало закон, мы прислали туда очень много поправок. К сожалению, министерство не учло наши поправки. И вдруг сейчас появился еще один альтернативный законопроект, который выдвинули от "Европейской солидарности" – этот проект похож на закон Минреинтеграции, только теперь закон Минреинтеграции выглядит мягче", - отметил он.

Сивохо объяснил, в чем отличие законопроекта Нацплатформы:

"Главное в том, как он создавался. Во-первых, кроме Нацплатформы, в нем принимали участие Украинский институт политики, группа депутатов, которые сейчас объединились в межфракционное объединение "Национальная платформа единства и примирения" – 31 человек плюс глава комитета и замглавы. Мы будем беседовать и с Офисом президента, и с Минреинтеграции, потому что это готовый путь выхода из сложившейся ситуации. Мы не жадные, мы готовы делиться всем, что наработали. Главное, что этот законопроект разрабатывался при участии жителей Донбасса. Мы ездили на подконтрольный Донбасс и проводили консультации. Более того, один из соавторов – сельский голова на подконтрольной территории".

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Напомним, Национальная платформа примирения и единства, группа нардепов и Украинский институт политики зарегистрировали в Верховной Раде альтернативный проект реинтеграции Донбасса. Работа над документом длилась более полугода, авторы собрали и систематизировали сотни предложений. Альтернативный правительственному законопроект предусматривает некоторые инновации. Среди них – создание специальной должности уполномоченного по вопросам неподконтрольных территорий, вопросы амнистии и помилования, а также возмещение убытков пострадавшим. В документе также говорится о правовом статусе детей, пострадавших от войны, о формировании кадрового резерва госслужащих и полицейских для работы на реинтегрированных территориях. Кроме того, предлагается создать Совет экономического восстановления.