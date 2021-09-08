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Рада провалила голосование относительно обращения к США: "слуга народа" назвала причину На позицию "слуг народа" повлияла встреча Байдена и Зеленского

Монобольшинство в Верховной Раде не голосовало за обращение к США относительно предоставления Украине статуса основного союзника Штатов вне НАТО, поскольку политический контекст внутри страны изменился.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказала народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец. Как отметила "слуга народа", идея обращения к США обсуждалась еще в конце весны и в начале лета - "тогда совсем другая ситуация была в стране".

"Тогда Россия бряцала оружием на наших границах, тогда еще не было определенности относительно точной даты и результатов в общении между президентом Зеленским и президентом Байденом. И эта инициатива выглядела такой, которая могла бы на тот момент Украине как минимум помочь. Но ситуация изменилась, и сегодня имеем совершенно другой политический контекст. Поэтому нашей фракцией накануне после достаточно жестких и долгих обсуждений была определена единая позиция, что мы не будем поддерживать это постановление. Об этом говорили, господин Арахамия об этом заявлял. Не было никакого секрета", - пояснила Мошенец.

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По ее словам, на позицию монобольшинства повлияла встреча Зеленского и Байдена.

"На сегодня с США мы имеем другой контекст взаимоотношений. Было подписано соглашение между Министерством обороны и Пентагоном. Если проанализировать те возможности, которые предоставляет это соглашение, и те возможности, которые предоставляет статус союзника вне НАТО, то мы видим гораздо больше перспектив. Именно поэтому по рекомендации, в частности, МИД, госпожи Маркаровой (посол Украины в США - ред.) и других советников по международному направлению была определена такая позиция накануне", - рассказала нардеп.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 8 сентября не поддержала постановление об обращении к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA).

Документ поддержали только 24 нардепа при минимально необходимых 226.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина будет основным союзником США в НАТО, а не вне НАТО.

"Во время визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский успешно заручился поддержкой США в отношении укрепления обороноспособности Украины. Там же мы подписали новое соглашение с США в сфере безопасности и обороны, которое по ряду параметров является более амбициозным, чем статус основного союзника вне НАТО. Украина будет основным союзником США в НАТО, а не вне НАТО. Для этого мы и воплощаем целостную стратегию внешней политики, создаем систему альянсов для безопасности Украины, углубляем взаимодействие со стратегическими партнерами", - сказал министр.