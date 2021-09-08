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"ТОК-ШОУ №1": гости и темы программы Василия Голованова Известные политики обсудят с ведущим, что происходит в стране

8 сентября в эфире телеканала "Украина 24" в 21:00 "ТОК-ШОУ №1" с Василием Головановым. В авторском проекте Василий Голованов вместе с гостями в студии обсуждает актуальные события в Украине.

Гости "ТОК-ШОУ №1":

Александр Корниенко

Тимофей Милованов

Дмитрий Спивак

Нестор Шуфрич

Максим Бужанский

Алексей Устенко

Сергей Соболев

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Иван Крулько

Александр Данилюк

Темы:

Политический сезон новый - проблемы старые. Какие сюрпризы народные депутаты приготовили для украинцев этой осенью? Что будет с пенсиями, тарифами и реформами? И кого уволят за плохие результаты?

Не пропустите - 8 сентября в 21:00 в новом выпуске "ТОК-ШОУ №1".