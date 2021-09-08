"ТОК-ШОУ №1": гости и темы программы Василия Голованова

Известные политики обсудят с ведущим, что происходит в стране

"ТОК-ШОУ №1": гости и темы программы Василия Голованова

8 сентября в эфире телеканала "Украина 24" в 21:00 "ТОК-ШОУ №1" с Василием Головановым. В авторском проекте Василий Голованов вместе с гостями в студии обсуждает актуальные события в Украине.

Гости "ТОК-ШОУ №1":

  • Александр Корниенко
  • Тимофей Милованов
  • Дмитрий Спивак
  • Нестор Шуфрич
  • Максим Бужанский
  • Алексей Устенко
  • Сергей Соболев
  • Ярослав Железняк
  • Алексей Гончаренко
  • Иван Крулько
  • Александр Данилюк

Темы:

  • Политический сезон новый - проблемы старые. Какие сюрпризы народные депутаты приготовили для украинцев этой осенью? Что будет с пенсиями, тарифами и реформами? И кого уволят за плохие результаты?

Не пропустите - 8 сентября в 21:00 в новом выпуске "ТОК-ШОУ №1".