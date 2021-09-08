"ТОК-ШОУ №1": гости и темы программы Василия Голованова
Известные политики обсудят с ведущим, что происходит в стране
8 сентября в эфире телеканала "Украина 24" в 21:00 "ТОК-ШОУ №1" с Василием Головановым. В авторском проекте Василий Голованов вместе с гостями в студии обсуждает актуальные события в Украине.
Гости "ТОК-ШОУ №1":
- Александр Корниенко
- Тимофей Милованов
- Дмитрий Спивак
- Нестор Шуфрич
- Максим Бужанский
- Алексей Устенко
- Сергей Соболев
- Ярослав Железняк
- Алексей Гончаренко
- Иван Крулько
- Александр Данилюк
Темы:
- Политический сезон новый - проблемы старые. Какие сюрпризы народные депутаты приготовили для украинцев этой осенью? Что будет с пенсиями, тарифами и реформами? И кого уволят за плохие результаты?
Не пропустите - 8 сентября в 21:00 в новом выпуске "ТОК-ШОУ №1".