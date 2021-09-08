"ХАРД с Влащенко": гость студии - Святослав Пискун

Главные темы эфира - обыски и задержания украинцев в Крыму и трансформация Генпрокуратуры Украины

"ХАРД с Влащенко": гость студии - Святослав Пискун

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы - бывшим генеральным прокурором Святославом Пискуном - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

  • За кем стоят незаконные обыски и задержания украинцев в Крыму?
  • Когда будут полностью рассекречены материалы Иловайской трагедии?
  • Какие трансформации ждут Генпрокуратуру Украины?

Включение: Марина Ставнийчук

Смотрите 8 сентября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

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