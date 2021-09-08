"ХАРД с Влащенко": гость студии - Святослав Пискун
Главные темы эфира - обыски и задержания украинцев в Крыму и трансформация Генпрокуратуры Украины
На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы - бывшим генеральным прокурором Святославом Пискуном - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- За кем стоят незаконные обыски и задержания украинцев в Крыму?
- Когда будут полностью рассекречены материалы Иловайской трагедии?
- Какие трансформации ждут Генпрокуратуру Украины?
Включение: Марина Ставнийчук
Смотрите 8 сентября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".