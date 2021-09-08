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Украина будет основным союзником США в НАТО, а не вне НАТО - Кулеба Министр отметил, что в Вашингтоне было заключено "более амбициозное" соглашение, чем статус союзника США вне НАТО

Украина будет основным союзником США в НАТО, а не вне НАТО. Об этом в эксклюзивном комментарии каналу "Украина 24" сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Во время визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский успешно заручился поддержкой США в отношении укрепления обороноспособности Украины. Там же мы подписали новое соглашение с США в сфере безопасности и обороны, которое по ряду параметров является более амбициозным, чем статус основного союзника вне НАТО. Украина будет основным союзником США в НАТО, а не вне НАТО. Для этого мы и воплощаем целостную стратегию внешней политики, создаем систему альянсов для безопасности Украины, углубляем взаимодействие со стратегическими партнерами", - сказал министр.

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Напомним, в Брюсселе 14 июня 2021 года состоялся саммит НАТО. Как отмечается в заявлении по итогам саммита, НАТО подтверждает решение, принятое в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом Альянса через План действий по членству (ПДЧ). На 20-м саммите НАТО в Бухаресте одним из вопросов было предоставление ПДЧ Украине и Грузии.

8 сентября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное заседание парламента, чтобы принять обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО. Дмитрий Кулеба является противником такой инициативы и призывает депутатов не голосовать за обращение.

Ранее на канале "Украина 24" Кулеба заявил, что получение ПДЧ - это "дорога с двусторонним движением".

В то же время экс-советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов считает, что президент США Джо Байден не предоставит ПДЧ в НАТО Украине, пока он в Белом доме. "Что касается вступления Украины в НАТО или даже предоставления ПДЧ, позиция не только Германии и Франции, но и Байдена довольно четко обозначена – она изменилась между апрелем и июнем 2021 года. Байден не хочет предоставлять ПДЧ Украине. Каковы причины, можно высказывать различные гипотезы, но мы можем быть достаточно уверенными, что во времена президентской каденции Байдена ПДЧ Украине не будет предоставлен", — сказал он.





