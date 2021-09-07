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Стефанчук: Один из приоритетов нынешней сессии Рады — десоветизация Руслан Стефанчук рассказал, какими вопросами парламент займется в первую очередь

Во время нынешней сессии Верховной Рады главные законопроекты, которые должны быть приняты, касаются децентрализации, деолигархизации и десоветизации, а также законопроекты о госбюджете и антикоррупционной стратегии.

Об этом рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Эта сессия может пройти под звездой трех "д"- децентрализация, деолигархизация и десоветизация нашего законодательства, и наведение порядка в правотворческой деятельности. Кроме этого, конечно, задача №1 — это принятие бюджета на следующий год, потому что это экономический паспорт нашей жизни. И очень приятно, что и правительство готовится. Кроме того, этот законопроект — первый, основанный на среднесрочной бюджетной резолюции, принятой на три года", — сказал он.

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Стефанчук назвал другие важные темы, которые рассмотрит Верховная Рада.

"Также важно наладить работу и принять антикоррупционную стратегию — в середине осени или до конца года. Такие задачи №1 я бы ставил перед парламентом. Кроме этого, я бы говорил о том, что нам надо реагировать на эпидемиологическую ситуацию в стране. В случае ее обострения мы должны быть готовыми принимать соответствующие законодательные инициативы", — сказал он.

Ранее Руслан Стефанчук рассказал, возможны ли отставки некоторых министров этой осенью и как он к ним относится.

"Единственным мерилом эффективности должна быть эффективность человека на этой должности. Я думаю, по аналитике бюджета на следующий год будут приняты некоторые кадровые решения, я этого не исключаю", — сказал он.