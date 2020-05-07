16:55, Сегодня

Сколько получат медики на самоизоляции — в "Слуге народа" дали ответ Депутат Галина Янченко объяснила, будут ли уменьшать зарплату врачам, которые оказались на изоляции из-за коронавируса

Об отмене уменьшения заработной платы на 50% врачам, которые оказались на самоизоляции из-за коронавируса, рассказала депутат от партии "Слуга народа" Галина Янченко в эфире канала "Украина 24".

"Мы понимаем, что фактически отправляем медиков, имевших контакт с больными коронавирусом, на самоизоляцию в их интересах и в интересах общества. Учитывая, что это вынужденная мера, мы сегодня проголосовали нормы, чтобы им выплачивалась зарплата в полном размере", — рассказала она.

Янченко добавила, что ранее нардепы предложили такое же решение принять о работниках образования.

"Аналогичную инициативу мы предложили еще в начале карантина , чтобы педагогам, которых фактически вынужденно отправили в отпуск, это была инициатива государства, люди не должны из-за этого страдать. Так, как ранее мы сделали педагогам, так и сейчас медики будут в полном объеме получать зарплату ", - пояснила она.

Также Янченко рассказывала о том, какими будут выплаты медикам, заболевшим коронавирусом, и откуда они будут идти.