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Стефанчук об увольнениях министров: "Я этого не исключаю" Зампредседателя Верховной Рады высказался о кадровых перестановках в правительстве

Ожидаются ли в правительстве кадровые перестановки, рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Я отношусь к любой должности исключительно с точки зрения, выполняет ли человек, который на ней находится, тот функционал, который на него возлагается, или нет. И сразу, общаясь с президентом, премьером и другими, мы всегда договаривались: ты на этой должности до тех пор, пока эффективно справляешься. Никто не имеет никаких обид, если будет решено, что его работа выполняется неудовлетворительно. Вы уже имели возможность не один раз видеть это", — сказал он.

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Стефанчук привел аналогию с футболом.

"Я всегда говорю — ничего нет странного, если на последних минутах игры сборной выпускают молодого Довбика, который забивает гол и выводит Украину дальше. Нужно вот так относиться к этим вопросам - давать возможность реализации потенциала. А единственным мерилом эффективности должна быть эффективность человека на этой должности. Я думаю, по аналитике бюджета на следующий год будут приняты некоторые кадровые решения, я этого не исключаю", — сказал он.

Ранее народный депутат из "Батькивщины" Валентин Наливайченко заявил, что в Украине в ближайшее время могут быть уволены три министра.

"Я думаю, что первый, кто может уйти с поста - министр финансов (Сергей Марченко - ред.). Также вопрос к министру обороны (Андрею Тарану - ред.) не снят. Также серьезные вопросы относительно министра культуры (Александра Ткаченко - ред.) - нулевые, если не минусовые, результаты", — сказал Наливайченко.

До этого нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала, что в Кабмине осенью ожидаются кадровые перестановки, обсуждается замена сразу нескольких министров.

13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке, что породило слухи о новых увольнениях в правительстве.