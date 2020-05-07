16:39, Сегодня

Продлят ли запрет российских соцсетей — в "Слуге народа" дали ответ Депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк рассказала, как депутаты относятся к блокировке российских сайтов и соцсетей

Народные депутаты инициируют в Верховной Раде продление запрета на российские соцсети. Об этом рассказала депутат из партии "Слуга народа" Елена Шуляк в эфире канала "Украина 24".

"Сейчас заканчивается срок запрета российских соцсетей в Украине (до 15 мая - ред.), поэтому очень большое количество депутатов были инициаторами того, чтобы продлить этот срок и чтобы эти социальные сети не использовались на территории нашей страны", — сказала она.

16 мая 2017 российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также некоторые сайты попали в список юридических лиц, в отношении которых Украина ввела санкции. После избрания Владимира Зеленского президентом в Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что отменять санкции против России, в том числе и против российских соцсетей.

Трехлетний срок запрета заканчивался в мае 2020 года, поэтому Служба безопасности Украины предложила продлить санкции против российских социальных сетей еще на 3 года.