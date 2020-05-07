16:26, Сегодня

Страхование медиков: в "Слуге народа" объяснили, что приняла Рада Нардеп из партии "Слуга народа" Галина Янченко рассказала про выплаты медикам, заболевшим коронавирусом, и откуда они будут идти

Подробности закона о страховании медиков, который 7 мая приняла Верховная Рада, рассказала нардеп из партии "Слуга народа" Галина Янченко в эфире канала "Украина 24".

"Сегодня мы уточнили конкретно, это уже не постановление Кабмина, а именно в законе прописано, какова будет сумма выплат - это 750 необлагаемых минимумов, в абсолютных числах это 1,5 млн грн. И также ввели страхование здоровья: если случится инвалидность медика из-за осложнений заболевания, выплата медику будет и сумме 300 необлагаемых минимумов или 600 тыс. грн", — сказала она.

По словам Янченко, во исполнение этого закона будет разработан правительством порядок, так как эти выплаты будут осуществляться из стабилизационного фонда.

"Мы создали стабфонд (Фонд борьбы с COVID-19 - ред.) в размере 65 млрд гривен. Учитывая, что это впервые в истории Украины, будет особый порядок выплат. Но отвечать за это будет Минздрав, который будет на контакте с областными управлениями здоровья, которые будут отслеживать, был ли случай инфицирования, как это произошло и т.д.", - пояснила депутат.

Она добавила, что выплаты помощи при летальных случаях утвердили еще 13 апреля. Поэтому все случаи, которые фиксируются с 13 апреля, должны компенсироваться.