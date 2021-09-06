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Разумков о резонансном ДТП со "слугой народа": индульгенций от полиции не будет Даже если Александр Трухин не виноват, доказать это ему будет сложно, считает спикер парламента

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" прокомментировал масштабное ДТП с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина.

"После этих событий я Трухина не видел. Мы все люди, можем попасть в неприятности – да, это плохо, но, к счастью, все живы. И правильная реакция была – выйти и сказать: да, произошло ДТП, я не был за рулем, я был рядом, трезвый/нетрезвый. И снять все эти вопросы. Сегодня все это выглядит странно, когда человек находится непонятно где, потом в больнице… Даже если всего этого не было, доказать будет сложно. Будут говорить, что ага, это представитель "Слуги народа", представитель власти, его покрывают, отмазывают, ему находят другие аргументы, чтобы его не наказали. Даже если он невиновен, доказать это будет очень сложно, ему в первую очередь как народному депутату. Для меня странно такое поведение, мы же всем говорим о публичности. Наиболее правильный вариант развития событий – честно выйти и сказать, какая ситуация, это бы сняло много вопросов, и для него в первую очередь. Индульгенций не будет ни от полиции, ни от ГБР", - сказал Дмитрий Разумков.

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Напомним, ДТП с участием нардепа от "Слуги нарда" Александра Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Ряд СМИ после этого сообщили, что за рулем Audi находился депутат из "Слуги народа" Александр Трухин. 31 августа Нацполиция сообщила, что дело будет расследоваться Государственным бюро расследований.

Впоследствии Трухин в комментарии "Интерфакс-Украина" подтвердил свое участие в ДТП. Он сказал, что во время аварии сильно ударился головой, и теперь проходит амбулаторное лечение.

Трухин также сообщил, что водители всех транспортных средств, которые были на месте инцидента, прошли тест на "Драгере". По словам нардепа, "ни у одного из них показатели алкоголя в крови не превышали норму".