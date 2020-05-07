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В "Слуге народа" рассказали, когда Рада выйдет из карантина Нардеп из партии "Слуга народа" Александр Качура рассказал о режиме работы парламента и о том, какие законопроекты рассмотрят депутаты

О режиме работы парламента во время карантина рассказал нардеп из "Слуги народа" Александр Качура в эфире канала "Украина 24".

"Мы должны быть равными со всеми гражданами. Верховная Рада если и будет собираться, то на внеочередные заседания. Когда ВР выходит из карантина, а вся страна остается - это точно неправильный подход. Когда вся страна выйдет из карантина, тогда Верховная Рада должна перейти к обычным пленарным заседаниям", — сказал он.

Также нардеп рассказал о законопроектах, которые готовятся к рассмотрению.

"Есть несколько законопроектов (касающихся карантина через COVID-19 - ред.), Но они касаются поддержки бизнеса, в первую очередь: речь о снижении налогов, налоговых льгот и так далее. Комитет налоговой политики разработал несколько законопроектов. Мы лишь несколько минут назад получили точный порядок дня (внеочередного заседания 12 мая - Ред.). И я сейчас изучаю весь перечень законопроектов. Понятно, что ключевым будет вопрос - это программа действий правительства, поддержка бизнеса, банковский законопроект, с помощью которого мы выполняем МВФ о получении транша кредита", — пояснил он.

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Напомним, ранее 7 мая Верховная Рада проголосовала за законы о страховании медиков и о тестировании на коронавирус.