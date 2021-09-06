15:28, Сегодня

У них что-то щелкнуло — политик о реакции России на визит Зеленского в США Леонид Гозман рассказал, как менялось отношение российской власти к встрече Зеленского и Байдена

О том, как в России отреагировали на визит президента Украины Владимира Зеленского в США, рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" российский политик Леонид Гозман.

"Это очень интересно. Вначале была абсолютно ожидаемая реакция — да кто такой этот Зеленский и так далее, наглые и оскорбительные комментарии. Причем о "провале" визита Зеленского в Вашингтон наши начальники стали говорить дня за два до самого визита. Они уже говорили, что визит провалился — в прошедшем времени. Как это у них получилось, непонятно. Но потом что-то изменилось, и появился очень тревожный тон. Они стали говорить о том, что Россия не потерпит вступления Украины в НАТО, что это угроза Донбассу, и так далее. У меня такое впечатление, что где-то на следующий день после встречи президентов Зеленского и Байдена у них что-то щелкнуло, и они решили, что там о чем-то серьезно договорились", — сказал он.

Читайте также: Путин хочет войти в историю как человек, захвативший Украину и Беларусь - журналист

Гозман ответил на вопрос, может ли это вызвать у президента РФ Владимира Путина больше желания встретиться с Зеленским.

"Я думаю, Путин не хочет встречаться с Зеленским, потому что такая встреча — это как бы признание Зеленского легитимным руководителем Украины. А у нас все время говорят про киевскую хунту, смеются над Зеленским, что он комик, шоумен. Я думаю, он не хочет встречаться. Сама встреча президента Путина и президента Зеленского не может привести к какому-то прорыву. Это не та ситуация, что обе стороны хотят чего-то добиться, у них не получается, и тогда встречаются первые лица и договариваются. К сожалению, руководители моей страны не хотят о чем-то с вами договариваться. Они не хотят стабильности и мира в Украине. Они хотят продолжения того, что есть сейчас. Они не хотят, чтобы Украина поднималась и укреплялась. Поэтому то положение, что есть сейчас, устраивает нашу власть. Поэтому я думаю, серьезные изменения произойдут после того, как Путин перестанет руководить Россией", — сказал он.

Напомним, что по результатам встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена было обнародовано совместное заявление Украины и США о стратегическом партнерстве. В частности, Украина и США договорились активизировать работу Комиссии по стратегическому партнерству (КСП).

Стороны призвали Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины. США подтвердили, что "никогда не признают российскую попытку аннексии Крыма". США заявили о готовности выделить 463 млн долларов на поддержку реформ в Украине, 60 млн долларов военной помощи, 45 млн долларов гуманитарной помощи. Также США пообещали не допустить использования Россией "Северного потока-2" как геополитического оружия.

Ранее экс-советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов также заявил, что пока Путин у власти, конфликт России с Украиной не будет решен.

"Конфликт на Донбассе не может быть решен дипломатическим путем, пока в Кремле находится Путин. Ни конфликт на Донбассе, ни конфликт в Крыму. Если кто-то полагает, что в результате переговоров в любом формате можно добиться того, что Путин внезапно прозреет, осознает свои преступные действия и выведет войска с территории Украины, — этого не будет", — сказал он.