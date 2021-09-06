"ХАРД с Влащенко": гость студии - Дмитрий Разумков

Главные темы эфира - возможные кадровые изменения во власти и взаимоотношения Рады и СНБО

"ХАРД с Влащенко": гость студии - Дмитрий Разумков

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы - спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

  • Что на самом деле происходит между парламентом и СНБО?
  • Какие кадровые изменения в высших эшелонах власти будут в ближайшее время?
  • Укрепились ли отношения между Украиной и США и на чем сосредоточена внешняя политика нашего государства?

Смотрите 6  сентября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

Источник Украина 24 Теги Верховная Рада Дмитрий Разумков