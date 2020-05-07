15:46, Сегодня

Эти законы надо было принимать раньше — политолог о голосовании в Раде Политолог Максим Джигун рассказал, насколько актуальны законы, принятые 7 мая в парламенте

Принятие законов о страховании медиков и о тестировании на коронавирус, за которые 7 мая проголосовала Верховная Рада, прокомментировал политолог Максим Джигун в эфире канала "Украина 24".

"Я оцениваю законопроекты (проголосованные в Раде) прогрессивно и положительно, поскольку они актуальны. Сегодня можем делать вывод о том, что одной из топ-тем в украинском информационном пространстве является вопрос обеспечения врачей и то, как они защищены от коронавируса", - заявил он.

По словам Джигуна, и "первый законопроект, касающийся увеличения количества тестов, и второй законопроект, касающийся обязательного страхования врачей, они являются нужными, их, очевидно, надо было принимать раньше".

"Но имеем то, что имеем, и хорошо, что в это время, когда в других странах пандемия идет на спад, у нас приняли это решение. Возможно, они в дальнейшем помогут сохранить жизнь наших врачей и общества в целом", — сказал он.

На внеочередном пленарном заседании 7 мая депутаты приняли законы о страховании врачей в случае инфицирования коронавирусом — закон "О внесении изменений в статью 39 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" (относительно дополнительных гарантий прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей)»; и закон о бесплатном обязательном тестировании на COVID-19 (закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения потенциала системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19"). Присутствовали на заседании, согласно регистрации в сессионном зале, 317 народных депутатов.