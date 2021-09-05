23:27, Вчера

Более эффективен киевский формат — экс-советник Путина о переговорах по Донбассу Андрей Илларионов рассказал, что значит для Украины отказ США участвовать в Нормандском формате

Об отказе президента США Джо Байдена участвовать в Нормандском формате переговоров по Донбассу высказался в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" экс-советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов.

"Это большая удача, что Байден не принимает участие в Нормандском формате. Потому что помощи именно от Байдена в Нормандском формате можно не получить, а можно получить помощь агрессору. Вы видели, каким неустойчивым является Байден, когда встречается с Путиным. Мы видели, как он себя повел в Женеве. Пожалуй, такого участия лучше избежать", — сказал он.

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По мнению Илларионова, нужен новый формат, куда можно привлечь США.

"Гораздо более эффективным и удачным для Украины является не нормандский формат, а киевский, который был продемонстрирован во время проведения Крымской платформы. В результате этой встречи в Киеве де-факто был сформирован новый формат, который можно назвать киевским. Это тот формат, в котором собрались действительно друзья, союзники и помощники Украины. В рамках такого формата представители США не смогут входить в союзнические отношения с Кремлем, и таким образом этот формат становится наилучшим для восстановления территориальной целостности Украины не только в отношении Крыма, но и Донбасса. Поэтому на месте Зеленского следовало бы агитировать не за приглашение Байдена в Нормандский формат, за киевский формат", — сказал он.

Ранее политолог-международник Тарас Семенюк говорил о том, что США не будут участвовать в Нормандском формате. Кроме того, они не заинтересованы в противостоянии с Россией, и военная помощь Украине будет выстраиваться исходя из этих принципов.

"Думаю, не следует ожидать появления Соединенных Штатов в Нормандском формате, тем более в минской переговорной группе, но если даже и зайдет речь об участии США в каких-либо форматах, это уже точно не будет Нормандский формат, будет другое название, другие условия", - сказал он.