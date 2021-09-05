21:49, Вчера

На твердую четверку — экс-советник Путина оценил визит Зеленского в США Андрей Илларионов рассказал, насколько успешной была поездка президента в Штаты

Украинская дипломатия во главе с Владимиром Зеленским продемонстрировала эффективность во время визита в США — об этом заявил экс-советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

"В целом можно сказать, что в довольно трудной геополитической и дипломатической ситуации, с учетом истории взаимоотношений между нынешним руководством Украины и США, визит получился достаточно успешным. Не произошло суперпрорывов, которых никто и не ожидал, но и не было каких-то провалов. И получилось достичь может быть не крупных, но все-таки результатов. Поэтому в целом визит стоит считать успешным", — сказал он.

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По мнению Илларионова, итоги визита можно оценить на "четыре".

"Самое важное – демонстрация успешности, эффективности украинской дипломатии, понимая под этим не только МИД Украины, но и самого Зеленского и в целом государственного аппарата. Удалось добиться несколько существенных вещей, в том числе на фоне тех провалов, которые происходили со стороны важнейшего украинского партнера – США (речь о встрече Байдена и Путина в Женеве и декларации США и Германии по "Северному потоку-2" – ред.). В целом я могу сказать, что визит получился на твердую четверку", — сказал он.

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Напомним, что по результатам встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена было обнародовано совместное заявление Украины и США о стратегическом партнерстве. В частности, Украина и США договорились активизировать работу Комиссии по стратегическому партнерству (КСП).

Стороны призвали Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины. США подтвердили, что "никогда не признают российскую попытку аннексии Крыма". США заявили о готовности выделить 463 млн долларов на поддержку реформ в Украине, 60 млн долларов военной помощи, 45 млн долларов гуманитарной помощи.

Также США пообещали не допустить использования Россией "Северного потока-2" как геополитического оружия.