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Это новый виток нашего противостояния: "слуга народа" о решении России по Донбассу По словам Ирины Верещук, для Украины прозвучал "тревожный звонок"

Решение России не продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ на границе РФ и ОРДЛО повлечет новый виток противостояния с Украиной.

Об этом заявила в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

"Вы увидели сейчас последнее заявление России о том, что после конца сентября Россия не будет продлевать мандат ОБСЕ на линии разграничения. На самом деле, это тревожный звонок, потому что как раз ОБСЕ, и мандат ОБСЕ - это необходимое условие участия и России, и Украины в Трехсторонней контактной группе, при посредничестве ОБСЕ. Да, там были проблемы, и ОБСЕ не контролировало много территорий, об этом было много отчетов, но ОБСЕ было. Сейчас если Россия будет возражать против присутствия ОБСЕ - это новый виток нашего противостояния: дипломатического, политического. Я бы очень не хотела, чтобы гибли люди", - заявила "слуга народа".

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Напомним, Россия 2 сентября объявила, что не поддержит продление после 30 сентября пограничной и наблюдательной миссии ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах "Донецк" и "Гуково" на российско-украинской границе.

Нардеп из фракции "Слуга народа" Галина Янченко заявила в эфире телеканала "Украина 24", что Украине на Донбассе нужны внешние наблюдатели.

"В интересах Украины, чтобы на линии разграничения были внешние наблюдатели, которые могут коммуницировать с миром — что происходит на самом деле, есть обстрелы, нет обстрелов, кто их инициирует и тому подобное. Украина будет в дальнейшем сохранять миссию ОБСЕ и всячески способствовать ей со своей стороны", — сказала она.