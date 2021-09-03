18:10, Сегодня

Зеленский выставит Путина сумасшедшим диктатором – Фейгин о возможной встрече президентов Москве нужна только капитуляция Украины, отметил российский правозащитник

Президент России Владимир Путин не хочет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку такая встреча будет "в минус" Кремлю.

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" российский правозащитник и общественный деятель Марк Фейгин.

"Путину нужна капитуляция Зеленского. Примет он ее в Москве, в Крыму или на Донбассе – разницы нет. Понятно, что Зеленский не поедет в Москву, но дело не в месте проведения. Можно было в Минске теоретически встречаться. Но еще раз хочу подчеркнуть, что Москве нужна капитуляция. Без капитуляции Путину неинтересно встречаться, потому что у него есть горький опыт 9 декабря 2019 года на саммите "нормандской четверки", когда Москва рассчитывала, что Зеленский согласится на план, который ему был предложен. Сурков занимался этим планом (помощник президента РФ - ред.). Зеленский его просто отверг", - отметил российский правозащитник.

Читайте также: Зеленский верит, что Путин рациональное существо – Арестович о встрече президентов

По его словам, в Кремле не собираются встречаться "вхолостую".

"А в остальном, им все время нужно какое-то унижение Зеленского – "слабак", "актер". А Зеленский по этим правилам уже давно не играет, с 2019 года. Такая встреча скорее в минус Путину будет. Зеленский сумеет на такой встрече выставить Путина сумасшедшим диктатором. Этого они тоже не хотят. Поэтому я думаю, что встречи никакой не будет", - считает Фейгин.

Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент Украины готов встретиться с Владимиром Путиным в любой момент. Сам Путин заявлял, что готов встретиться с Зеленским, если тот приедет в Москву.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на днях заявил, что президенты не исключают возможность встречи, но по линии администрации далеки от согласования. По его словам встреча лидеров двух стран должна быть хорошо подготовлена. При этом пока есть проблемы с определением тем, которые будут обсуждаться.

"Господин Зеленский все время настаивает на том, чтобы обсуждать Крым", — сказал спикер Путина.