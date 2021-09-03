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Нардепы от ОПЗЖ прилетели в аэропорт, где нельзя высадиться: подробности Депутаты утверждают, что не знали, что аэропорт не сможет их принять

Народные депутаты из ОПЗЖ прилетели в аэропорт, который не работает для пассажиров. Борт с 15 людьми приземлился на полтавском аэродроме, который сейчас на реконструкции и не работает полноценно. В аэропорту самолет ожидали, но располагали информацией, что он будет пуст. Однако на подлете поступила сообщение от СБУ, что это чартер и там 15 пассажиров. Все заявили о том, что не знали, что аэропорт не сможет их принять. Сесть самолету дали, однако пассажирам объяснили, что выйти в город они не смогут.

Как рассказал представитель аэропорта в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24", у них сейчас нет сертификатов на прием самолета с пассажирами.

"У нас написано - "при отсутствии авиационных перевозок". То есть, нам не предоставлено право на пассажирские перевозки в связи с тем, что у нас ограждение не соответствует установленным нормам", - объяснил он.

Представители коммунального предприятия "Аэропорт Полтава" провели переговоры с людьми, которые были на борту самолета. Им было разъяснено, что аэропорт физически и юридически не имеет права принимать борт с пассажирами. После того, как были выяснены все обстоятельства, было принято решение о том, что борт будет взлетать снова, высадка пассажиров в аэропорту происходить не будет.

По данным источников "Украинской правды" в Полтавской ОГА, пассажиров из самолета не выпустили, борт стоял несколько часов и улетел в Харьков.

Среди пассажиров рейса 1101 якобы были: нардеп ОПЗЖ Сергей Левочкин и его жена Зинаида Кубарь, помощник Левочкина Александр Мутель, депутат Киевсовета от ОПЗЖ Александр Плужник, экс-нардепы Сергей Буряк, Игорь Калетник и Александр Волков.

Также среди пассажиров: помощница экс-нардепа Виталия Хомутынника Елена Сажко, Владимир и Наталья Витько, Алла Ахметова и Майя Радченко.

Собеседник издания в ОПЗЖ на вопрос, корректна ли информация о составе пассажиров самолета, который хотел сесть в Полтаве, ответил: "Ерунда".

В то же время, источник издания в авиакомпании подтвердил, что такие пассажиры были на борту. По словам собеседника, люди знали, что их могут не выпустить в Полтаве, но все равно настояли на маршруте Киев – Полтава.

В аэропорту "Полтава" проходит реконструкция, там не принимают рейсовые самолеты.