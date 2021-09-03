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У США нет желания присоединяться — дипломат о переговорах по Донбассу Олег Шамшур прокомментировал заявление главы ОП Андрея Ермака

У США нет желания присоединиться к переговорам по Донбассу — об этом заявил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экс-посол Украины в США Олег Шамшур.

"Из того, что я успел услышать, я считаю, что этот вопрос разбит на два. Во-первых, все мое общение с американскими экспертами и дипломатами до визита президентской делегации в Вашингтон свидетельствует о том, что нет желания у США присоединяться к этому формату. Возможно, что-то изменилось во время визита, но я серьезно в этом сомневаюсь. Если бы что-то изменилось, нам бы же об этом сказали. Они не видят для себя в тех форматах, которые существуют, возможности для себя добиться положительных сдвигов в ситуации на Донбассе", — сказал он.

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Дипломат отметил, что США не отвечают на заявления украинской власти об их готовности помочь Украине в переговорах.

"То, что США молчат, показательно. Это свидетельствует о том, что все выглядит не так просто и радужно, как считают наши высокопоставленные лица. Мне не нравится популярная сейчас риторика, что раньше ничего не было, а сейчас новый этап. Это важный этап, но это продолжение тех усилий, которые прикладывались украинской стороной все время независимости нашего государства", — сказал он.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что США готовы помочь Украине завершить войну в Донбассе и обеспечить систему стойкой безопасности для Украины.

Также политолог-международник Тарас Семенюк говорил о том, что США не будут участвовать в Нормандском формате. Кроме того, они не заинтересованы в противостоянии с Россией, и военная помощь Украине будет выстраиваться исходя из этих принципов.

"Думаю, не следует ожидать появления Соединенных Штатов в Нормандском формате, тем более в минской переговорной группе, но если даже и зайдет речь об участии США в каких-либо форматах, это уже точно не будет Нормандский формат, будет другое название, другие условия", - сказал он.