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Гройсман объединяет прогрессивные патриотические силы в регионах Цель партнерства - совместное участие в следующих выборах

Политическая партия "Украинская Стратегия Гройсмана" (УСГ) и Всеукраинское объединение "Платформа громад", представленное в советах разных уровней Ивано-Франковской области, заявили о стратегическом партнерстве. Соответствующие договоренности подписали главы партий - Владимир Гройсман и Олег Гончарук в Ивано-Франковске.

Цель партнерства - сотрудничество на региональном и общегосударственном уровне, представительство и защита интересов общин, совместное участие в следующей парламентской кампании. Среди приоритетных тем сотрудничества - исправление допущенных действующей властью ошибок в реформе децентрализации, продвижение идей поддержки общин - в контексте административного управления, полномочий и финансового обеспечения, а также совместное участие в избирательных кампаниях всех уровней, включая парламентскую.

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"Мы закладываем традицию объединения людей, которые знают свое дело и умеют его делать. Настоящие лидеры с нами. Мы начинаем путь, и этот путь будет достойным. Мы должны ввести новую политическую культуру и новое качество ответственности", - прокомментировал договоренности лидер УСГ Владимир Гройсман.

"Когда мы впервые заявили о своей партии, о намерении идти на выборы - мы слышали много негатива и критики, но результат, как говорится, на табло. Мы поставили себе амбициозные цели и достигли их на местных выборах 2020 года. Мы готовы идти дальше", - отметил Олег Гончарук.