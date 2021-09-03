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Виноват — должен понести наказание: "Слуга народа" о ДТП, с которым связывают Трухина Александр Качура рассказал, что во фракции думают о нашумевшей аварии

О ДТП с, вероятно, участием нардепа из "Слуги народа" Александра Трухина высказался в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" нардеп из фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Моя позиция следующая: если виноват — должен понести наказание, наиболее жесткое наказание. Каждый гражданин может стать участником ДТП. Поэтому я считаю, что все, кто садятся за руль в нетрезвом состоянии, это просто подонки, они должны нести наказание. Мы требуем от правоохранительных органов объективного расследования по этому делу. За два года я уже на себе перенес много фейков, монтажей и неоднозначных ситуаций. Я могу доверять как юрист только решению суда. Когда будет решение суда - независимо от того, это депутат, или это обычный гражданин - мы сможем сказать, виновен он или нет", — сказал он.

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По словам нардепа, свою версию событий должен выразить сам Трухин.

"Я хотел бы, кстати, услышать господина Трухина. Потому что мы комментируем... Пусть он соберет брифинг, вы зададите вопрос, а правоохранительные органы вам также ответят на вопрос, что там происходит, пусть они скажут, был ли он за рулем, меня там не было. Хочу сейчас официально заявить, что сегодня мы с рядом нардепов подписали депутатское обращение к генпрокурору, министру МВД, чтобы это дело объективно расследовалось. Мы точно никого прикрывать не будем", — сказал он.

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ДТП якобы с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Ряд СМИ после этого сообщили, что за рулем Audi находился депутат из "Слуги народа" Александр Трухин. 31 августа Нацполиция сообщила, что дело будет расследоваться Государственным бюро расследований.