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Формальные обстоятельства есть — Стефанчук о роспуске парламента Зампредседателя Верховной Рады рассказал, будет ли Зеленский менять парламент и Кабмин

У президента Украины Владимира Зеленского есть формальные обстоятельства роспуска парламента, заявил в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Формальные обстоятельства (распустить парламент - ред.) существовали и существуют. Но вопрос в том, оно будет осуществлено, или нет; оно выгодно или нет. Президент четко дал понять, что пока парламент, правительство, Офис президента выполняют программу президента, мы будем существовать как единая команда. Если нет... для него приоритет — идея, время которой пришло", — сказал он.

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По словам Стефанчука, до предела ситуация в стране еще не дошла.

"Мне кажется, что это правильный подход — не субьективизироваться на тех или иных вопросах, а исключительно поставить в основу эффективную деятельность и достижение тех целей и четких понятных параметров. Если не достигаем, то каким-то образом действовать. Понятно, что и роспуск парламента, и смена правительства — это крайние пределы. Пока я таких перспектив не вижу", — сказал он.

Ранее Стефанчук рассказал, в чем особенность визита президента Зеленского в США. По его словам, Зеленский выступает в США как экономический посол Украины.

"Зеленский выступает как экономический посол Украины. Важно, что, кроме официальных договоренностей и достижений, он продолжает пропагандировать Украину как современную страну start up. Сегодня будет ряд встреч в Калифорнии именно с ИТ, цифровым бизнесом. Такой бизнес должен составлять большой процент экономики Украины", — сказал он.