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Страница токсичности к Украине перевернута — политолог о визите Зеленского в США Вадим Карасев рассказал о важных моментах встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена

В поездке президента Владимира Зеленского в США есть два важных момента для Украины, заявил в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" политолог Вадим Карасев.

"Важно обратить внимание на два момента. Первое, Зеленского признали как лидера страны. Во-вторых, тема Украины для Байдена была достаточно токсичной. Мне кажется, вчерашнее нормальное расположение Байдена во время беседы, а также высказанное им пожелание посетить еще раз Украину, говорит о том, что страница токсичности по отношению к Украине перевернута", — сказал он.

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Эксперт отметил, что американский президент проявил заинтересованность во время встречи.

"Можно было участвовать в визите, принимать Зеленского, но не быть так расположенным. Такая себе неохотная встреча. Но я этого не видел вчера. Байден с интересом слушал президента. Я понимаю, что фокус немного сместился. Мы надеялись на решение актуальных геополитических проблем – ПДЧ в НАТО. Хотя протокольные ритуальные дежурные фразы сказаны – поддержка территориальной целостности Украины, слова о том, как сдерживать Россию - но главный акцент, как я понял, не на военное освоение Украины со стороны США, а на экономическое", — сказал он.

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Напомним, что по результатам встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена было обнародовано совместное заявление Украины и США о стратегическом партнерстве. В частности, Украина и США договорились активизировать работу Комиссии по стратегическому партнерству (КСП).

Стороны призвали Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины. США подтвердили, что "никогда не признают российскую попытку аннексии Крыма".

США заявили о готовности выделить 463 млн долларов на поддержку реформ в Украине, 60 млн долларов военной помощи, 45 млн долларов гуманитарной помощи. Также США пообещали не допустить использования Россией "Северного потока-2" как геополитического оружия.

Встреча президентов США и Украины состоялась 1 сентября в Вашингтоне.