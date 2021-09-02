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Лучше, чем партнерство вне НАТО — депутат о соглашении с США Галина Янченко рассказала о плюсах соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере

В Кремле заявили, что военная помощь Украине от США может спровоцировать эскалацию на Донбассе. О защите Украины от российской агрессии высказалась в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" нардеп из фракции "Слуга народа" Галина Янченко.

"Рамочное соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере, которое было подписано, лучше и глубже по содержанию, чем стратегическое партнерство вне НАТО. Потому что в этом рамочном соглашении закрепляются правовые и политические позиции США — способствовать Украине во вступлении в НАТО. Там предусмотрено большое количество совместных учений - начиная от кибербезопасности и заканчивая медицинской частью для военных. Там прописана и правовая помощь Украине, и безопасность в Черноморском регионе", — сказала она.

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По словам нардепа, заявления России могут стать доказательством шантажа с ее стороны.

"В этом плане Украина может просто взять и использовать заявления, которые сейчас провозглашает Россия, продемонстрировать, что это шантаж. Западные страны часто переживают и неохотно предоставляют оружие для агрессивных действий. Но когда мы демонстрируем всему миру, что агрессором является Россия, что Россия проводит эскалацию... А мы в позиции защиты наших границ, нашей территории - то тогда страны ЕС и США охотнее делятся своими технологиями, оказывают финансовую помощь и проводят совместные учения. Поэтому нынешние заявления России, с одной стороны, призваны запугать, но с другой - они же нам на руку", — сказала она.

Напомним, США, помимо 60 млн долларов военной помощи, предоставят Украине десятки миллионов долларов для прифронтовых областей, а также средства на борьбу с коронавирусом.

Ранее в эфире марафона "Американский прием" на телеканале "Украина 24" российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал, что российские пропагандистские телеканалы уже подают визит президента Украины Владимира Зеленского в США как неудачный, поддерживая агрессивную часть российской власти:

"Как реагируют россияне - сказать довольно сложно, потому что мы хорошо знаем, как реагируют российские каналы ненависти, делают свою работу, занимаются пропагандой. Сейчас идет массированная обработка русской общественной мысли, что визит Зеленского в США — уже неудачный: кортеж у него маленький, отель у него неважный, приехал он не вовремя, и лучше бы не приезжал. Вчера этому была посвящена главная пропагандистская программа "60 минут".