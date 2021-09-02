20:04, Сегодня

Есть большой плюс — Стефанчук о поездке Зеленского в США Зампредседателя Верховной Рады рассказал, в чем особенность визита президента в Штаты

Президент Украины Владимир Зеленский выступает в США как экономический посол Украины, заявил в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Я вижу уникальную возможность для Украины начать новое состояние взаимоотношений с США. Прежде всего это заключается в том, что была предложена новая стратегия развития Украины, потому что уже все устали от слова "реформы". У нас так много реформ... и поэтому мы пошли путем такой трансформации отношений между Украиной и США. Это было преобразовано в конкретные проекты, в конкретные действия, которые были представлены США", — сказал он.

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Стефанчук отметил, что Зеленский продолжает популяризировать Украину.

"В чем еще большой плюс поездки (Зеленского в США — ред.), что она носит не только характер официальной, не только встреча президента с президентом, а еще много встреч Зеленского с крупным бизнесом США. Зеленский выступает как экономический посол Украины. Важно, что кроме официальных договоренностей и достижений, он продолжает пропагандировать Украину как современную страну start up. Сегодня будет ряд встреч в Калифорнии именно с IT, цифровым бизнесом. Такой бизнес должен составлять большой процент экономики Украины. И этим президент тоже занимается", — сказал он.

Напомним, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден встретились 1 сентября в Вашингтоне. По результатам встречи было обнародовано совместное заявление о стратегическом партнерстве. В частности, Украина и США договорились активизировать работу Комиссии по стратегическому партнерству (КСП).

Стороны призвали Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины. США подтвердили, что "никогда не признают российскую попытку аннексии Крыма".

США заявили о готовности выделить 463 млн долларов на поддержку реформ в Украине, 60 млн долларов военной помощи, 45 млн долларов гуманитарной помощи.

Также США пообещали не допустить использования Россией "Северного потока-2" как геополитическое оружие.