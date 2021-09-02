17:59, Сегодня

Огромная ошибка встречаться с Путиным с глазу на глаз — политолог предупредил Зеленского Сергей Таран рассказал, почему президент Украины должен встречаться с главой РФ в присутствии западных партнеров

Есть два важных аспекта, почему президент Украины Владимир Зеленский не должен встречаться с президентом России Владимиром Путиным с глазу на глаз, а только в присутствии западных партнеров.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявил политолог Сергей Таран.

"Огромная ошибка украинской власти — делать все для того, чтобы встретиться с Путиным. Казалось бы, у Зеленского была возможность убедиться, что в глазах Путина мира нет. Невозможно за час встречи с Путиным отговорить его от экспансионистской политики, которую он проводит на постсоветском пространстве", — отметил политолог.

Читайте также: Путин дал Байдену инструкцию по Украине: Пионтковский раскрыл подробности

Но важно, подчеркнул он, чтобы такая встреча состоялась при участии западных лидеров, например, в Нормандском формате.

"Во-первых, это сразу бы повысило статус этой встречи, потому что тогда бы речь шла не просто об украинской безопасности, а о европейской безопасности, это дало бы мощные аргументы украинской стороне говорить об общей системе безопасности. Второе, именно западные страны имеют механизм санкций. Они были бы на этой встрече, и если бы они о чем-то договорились, а Россия бы не выполнила, тогда у Запада были бы аргументы — ввести новые санкции против России", — заявил Таран.

Читайте также: Зачем Путину Крым: его экс-советник Илларионов назвал три причины

Ранее пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент Украины готов встретиться с Владимиром Путиным в любой момент. Сам Путин заявлял, что готов встретиться с Зеленским, если тот приедет в Москву.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на днях заявил, что президенты не исключают возможность встречи, но по линии администрации далеки от согласования. По его словам встреча лидеров двух стран должна быть хорошо подготовлена. При этом пока есть проблемы с определением тем, которые будут обсуждаться.

"Господин Зеленский все время настаивает на том, чтобы обсуждать Крым", — сказал спикер Путина.