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Российская пропаганда считает, что Зеленский поехал в США что-то просить - эксперт "Российская пропаганда всегда пытается унизить Украину", - отметил Кочевенко

Российская пропаганда подает визит президента Украины Владимира Зеленского в США не как партнерский, а будто Украина поехала отчитываться и что-то просить.

Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» заявил директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко.

«Российская пропаганда всегда пытается унизить Украину, выставляя ее не в качестве партнера, а американского вассала. Мол, Зеленский поехал к Байдену отчитываться и что-то у него просить. Для нас это обычная риторика, ничего удивительного и нового здесь нет. Но, конечно, сам факт диалога и заявления, что США, несмотря ни на что, устойчивые в своей поддержке Украины, ничего, кроме раздражения, у россиян не вызывает», - заявил эксперт.

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Он подчеркнул, что очень важным аспектом является усиление сотрудничества Украины с США в вопросах киберугроз, киберзащиты.

«Российские телеканалы, ток-шоу - это лишь видимая часть айсберга. На самом деле огромный пласт, незаметный, на первый взгляд, маскируется под нероссийские каналы коммуникации - в соцсетях, электронных СМИ. Отслеживание этих каналов, где они создаются, каким образом работают - это все элементы киберзащиты. Я обратил внимание, что Министерство по делам ветеранов недавно объявило среди ветеранов конкурс для направления на обучение именно по киберзащите. Это еще раз подтверждает приоритетность этих задач, и тот факт, что к этому привлекаются ветераны, я считаю очень правильным», - отметил Кочевенко.

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Президент Владимир Зеленский утвердил новую Стратегию кибербезопасности Украины, которую ранее одобрил Совет национальной безопасности и обороны. Об этом говорится в указе Президента № 447/2021 от 26 августа, которым введено в действие решение СНБО от 14 мая 2021 года "О Стратегии кибербезопасности Украины".

Ранее в эфире марафона «Американский прием» на телеканале «Украина 24» российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал, что российские пропагандистские телеканалы уже подают визит президента Украины Владимира Зеленского в США как неудачный, поддерживая наиболее агрессивную часть российской власти:

«Как реагируют россияне - сказать довольно сложно, потому что мы хорошо знаем, как реагируют российские каналы ненависти, делают свою работу, занимаются пропагандой. Сейчас идет массированная обработка российского общественного мнения, что визит Зеленского в США – уже неудачный: кортеж у него маленький, отель у него плохонький, приехал он не вовремя, и лучше бы не приезжал. Вчера этому была посвящена главная пропагандистская программа «60 минут».