"Народ против": кто станет гостями программы Наташи Влащенко

Чиновники и политики будут бороться за доверие и уважение зрителей

"Народ против": кто станет гостями программы Наташи Влащенко

В четверг, 2 сентября, на телеканале "Украина 24" - новый выпуск шоу "Народ против" с Наташей Влащенко. В масштабном проекте, как в настоящем Колизее, известные чиновники борются за доверие и уважение зрителей, отвечая на провокационные вопросы.

Гости:

  • Игорь Смешко, председатель партии "Сила и Честь", генерал-полковник
  • Ярослав Железняк, председатель фракции "Голос"
  • Данил Гетманцев, народный депутат, фракция "Слуга народа"
  • Ирина Верещук, народный депутат, фракция "Слуга народа"
  • Александр Качура, народный депутат, фракция "Слуга народа"
  • Алексей Устенко, народный депутат, фракция "Слуга народа"
  • Алексей Кучеренко, народный депутат, фракция "Батькивщина"
  • Мыкола Вересень, журналист
  • Сергей Шахов, народный депутат, председатель партии "Наш край"
  • Владимир Омелян, член центрального совета партии "Европейская солидарность"
  • Марина Бардина, народный депутат, фракция "Слуга народа"
  • Питер Залмаев, директор "Евразийского демократической инициативы"
  • Андрей Николаенко, народный депутат, фракция "Батькивщина"

Включения:

  • Михаил Саакашвили, политик

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Не пропустите - 2 сентября в 21:00 "Народ против".

Источник Украина 24 Теги Алексей Кучеренко Олег Устенко Игорь Смешко Владимир Омелян Мыкола Вересень