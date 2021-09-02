Есть неожиданность для Украины - дипломат о встрече Зеленского с Байденом
Результатом визита Зеленского в США стали не только декларации, но и практические договоренности
Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена была подкреплена рядом практических договоренностей. США демонстрируют поддержку Украины, хотя казалось, что ее "отодвинули".
Об этом рассказал во время марафона "Американский прием" на телеканале "Украина 24" украинский-британский журналист и дипломат Богдан Нагайло.
"После того, как договорились Берлин с Вашингтоном над головой Украины по "Северному потоку-2", выглядело, что нас отодвинули, что мы уже на заднем плане, что мы уже не фигурируем как важный фактор и так далее", - сказал дипломат.
В то же время, отметил Нагайло, ему "очень понравились сегодня ремарки Байдена, когда он принял Зеленского".
"Он подчеркивал, что поддержка Украины продолжается, в заявлении они говорят, что поддержка и партнерство ближе, чем когда-либо за 30 лет. Но что мне больше всего понравилось из всего этого - что это не только декларации. Есть целый ряд многогранных договоренностей, дают практический компонент этим заявлениям - и финансовая помощь, и в военной сфере, сотрудничество в сфере энергетики, космоса, банков, информатики и так далее. Я вижу, что были старания поднять этот уровень выше, чем было. Это неожиданность", - подчеркнул он .