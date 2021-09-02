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Есть неожиданность для Украины - дипломат о встрече Зеленского с Байденом Результатом визита Зеленского в США стали не только декларации, но и практические договоренности

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена была подкреплена рядом практических договоренностей. США демонстрируют поддержку Украины, хотя казалось, что ее "отодвинули".

Об этом рассказал во время марафона "Американский прием" на телеканале "Украина 24" украинский-британский журналист и дипломат Богдан Нагайло.

"После того, как договорились Берлин с Вашингтоном над головой Украины по "Северному потоку-2", выглядело, что нас отодвинули, что мы уже на заднем плане, что мы уже не фигурируем как важный фактор и так далее", - сказал дипломат.

В то же время, отметил Нагайло, ему "очень понравились сегодня ремарки Байдена, когда он принял Зеленского".