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Зеленский выбрал неудачное время – эксперт о переговорах с Байденом Как отметил Виталий Журавский, сегодня американцы заняты двумя проблемами

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал неудачное время для переговоров с президентом США Джо Байденом, поэтому особых успехов от его поездки в Вашингтон ждать не стоит.

Такое мнение высказал в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" доктор юридических наук, академик Виталий Журавский.

"Конгрессмены и сенаторы в отпуске, на каникулах. Если президент Зеленский хотел поднять вопрос "Северного потока-2", нужно было выбрать другой период, когда есть конгрессмены и сенаторы, а среди них немало таких, кто против "Северного потока-2". В этот период он с ними встретиться не сможет", - сказал Журавский.

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Эксперт отметил, что сегодня американцы заняты двумя проблемами – "стихийное бедствие на юге и проигрыш в афганской кампании".

"Настроение у населения такое, что хватит уже содержать чужие режимы, мы вложили в Афганистан почти триллион долларов, и что в результате? Вооружили, научили армию, каждый года США выделяли на афганскую армию более 4 млрд долларов, а в целом за 20 лет – 83 млрд, это в 10 раз больше, чем каждый год выделяют Украине. Неудачно с этой точки зрения", - заявил он.

По мнению Журавского, нужно было перенести поездку в США на несколько месяцев, "когда стихнет стихия, стихнет скандал с поражением в Афганистане, когда будут конгрессмены и сенаторы".

"Тогда, если поднимется вопрос безопасности, его можно было бы поставить более остро", - пояснил он.

Эксперт заявил, что особых результатов от этого визита не ждет:

"Товарооборот с 2013 году упал на 30%, экспорт упал на 2%, среди импорта товаров, присутствующих у нас, американские – 5%. И американские инвесторы не инвестируют в Украину. И то, что говорит американская администрация, я ее поддерживаю – что нужно разобраться с коррупцией, чтобы судебная система, государственные институты работали, чтобы был приоритет прав человека".

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Напомним, что встреча президентов Владиммира Зеленского и Джо Байдена состоялась в Вашингтоне 1 сентября в 14:00 по местному времени (21:00 по киевскому).

Ранее внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Владимир Зеленский привезет на переговоры к Джо Байдену не просьбы, а предложения.

"Во-первых, надо установить личные отношения с Байденом. Это химия, которая возникает в живом общении, это очень важно. И здесь будет решено несколько стратегических вопросов, поскольку речь идет о существенном увеличении оборонного взаимодействия между США и Украиной. Там рассматривается несколько вариантов. Второе - энергетическая сфера, там тоже много сюрпризов ждет, в том числе по "Северному потоку-2". Относительно политической части - речь идет о том, чтобы американский представитель стал частью "минского" процесса в том или ином варианте", - рассказал он.