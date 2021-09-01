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У Байдена хотят показать неимоверные усилия по поддержке Украины – журналистка Мирослава Гонгадзе также рассказала о ситуации вокруг пресс-конференции двух президентов

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена выгодна обеим сторонам, поскольку в Белом доме хотят продемонстрировать поддержку Украины.

Об этом во время марафона "Американский прием" на телеканале "Украина 24" рассказала журналистка Мирослава Гонгадзе.

Журналистка отметила, что по поводу пресс-конференции двух президентов пока ничего не известно:

"Было несколько моментов, когда говорили, что она будет, потом – что не будет, потом – что возможно, выйдет один президент, а, возможно, и оба. До конца мы до сих пор не знаем. Выглядит так, что будет один Зеленский, но все может измениться".

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Гонгадзе отметила, что администрация Байдена "хочет продемонстрировать неимоверные усилия по поддержке Украины".

"Возможно, это связано с афганским кризисом и внутренней ситуацией из-за ураганов, разрушений. И этот визит Зеленского – в какой-то мере позитив, выгодный обеим сторонам. Так что можно ожидать, что и два президента выйдут к прессе", - сказала она.

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Напомним, что встреча президентов состоится в Вашингтоне 1 сентября в 14:00 по местному времени (21:00 по киевскому). Встречу несколько раз переносили, планируется, что президенты поговорят тет-а-тет и в расширенном составе, а после этого будет совместное заявление.

Российский оппозиционер и адвокат Марк Фейгин считает, что Россия осознала, что Джо Байден "будет осторожен" и не станет вынуждать Зеленского принимать условия Минских соглашений в интерпретации Москвы. "Москва рассчитывала, во всяком случае до последних недель, пока не произошло обострение в Афганистане, что Байден будет заставлять Зеленского принять условия Минских соглашений в интерпретации Москвы. По-моему, сейчас они уже понимают, что такой конфигурации переговоров не будет", - сказал Фейгин.