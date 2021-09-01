17:54, Сегодня

В "Слуге народа" рассказали, за что могут быть уволены три министра Во фракции накопились претензии к Олегу Урускому, Андрею Тарану и Марине Лазебной

К вице-премьер-министру - министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегу Урускому, министру обороны Андрею Тарану и министру социальной политики Марине Лазебной есть претензии у фракции "Слуга народа". Об этом в эфире программы "Сегодня день" на телеканале "Украина 24" рассказал нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук.

Депутат затруднился подтвердить, будут ли отставки.

"Подтвердить отставки до заседания фракции трудно. Все пока остается у нас в теории. При том, что еще нет представления премьер-министра. Заседание фракции может состояться в любой момент после 6 сентября", - сказал нардеп.

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Тем не менее, Камельчук озвучил претензии к трем министрам, которые есть у провластной фракции.

"Претензии во фракции по Урускому - мало движения, мало энергии. Стратегические отрасли промышленности не получили определенного толчка, плюс конфликты с главой экономического комитета. Дмитрий Наталуха даже несколько раз инициировал сбор подписей за отставку Уруского. По Лазебной и Тарану - другие причины. У Тарана - личные конфликты с коллегами в военной сфере. По Лазебной, думаю, это связано с какими-то вопросами социального характера, которые не были решены вовремя, в частности, горячий вопрос - субсидии", - сказал Камельчук.

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Отметим, что в последние несколько месяцев в СМИ обсуждаются изменения в составе Кабинета министров, которые могут произойти осенью, наиболее обсуждаемая тема - возможная отставка Андрея Тарана. Пока что никто из депутатов, министров, политиков точно не подтвердил, будут ли отставки. В частности, ситуацию в эфире канала "Украина 24" комментировали Василий Мокан, Павел Фролов, Даниил Гетманцев.

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что Таран может быть уволен со своей должности, если не продемонстрирует качественных изменений в оборонной сфере. "И если в ближайшее время мы не увидим синергии, то я не исключаю, что следующим вопросом может стать вопрос министра обороны, если не будет качественных изменений в этой сфере. В данном случае президент дает возможность исправить какие-то допущенные ошибки и показать результат своей деятельности. Если результата нет, несмотря на вотум доверия, то, конечно, такие лица должны быть уволены", - сказал Вениславский.