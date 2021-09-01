"ТОК-ШОУ №1": гости и темы программы Василия Голованова

Известные политики обсудят с ведущим, что происходит в стране

"ТОК-ШОУ №1": гости и темы программы Василия Голованова

1 сентября в эфире телеканала "Украина 24" в 21:00 "ТОК-ШОУ №1" с Василием Головановым. В авторском проекте Василий Голованов вместе с гостями в студии обсуждает актуальные события в Украине.

Гости "ТОК-ШОУ №1":

  • Ирина Геращенко
  • Евгения Кравчук
  • Валентин Наливайченко
  • Марк Гинзбург
  • Ирина Верещук
  • Кира Рудик
  • Сергей Щербина
  • Алексей Устенко
  • Иванна Климпуш-Цинцадзе
  • Александр Качура
  • Денис Маслов
  • Виктория Гриб
  • Виталий Журавский

Темы:

  • - Первый разговор с глазу на глаз: выйдут ли отношения Украины и США на новый уровень, что получит Украина, а в чем откажут? И главное - поможет ли Байден Зеленскому в противостоянии с Путиным?
  • - Ученики идут в школу, а власть - в новый политический сезон: чего будет больше - ссор и скандалов или конструктива и реальных решений?

Не пропустите - 1 сентября в 21:00 в новом выпуске "ТОК-ШОУ №1".

Источник Украина 24 Теги Виктория Гриб Александр Качура Евгения Кравчук Ирина Геращенко