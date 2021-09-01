16:20, Сегодня

"ТОК-ШОУ №1": гости и темы программы Василия Голованова Известные политики обсудят с ведущим, что происходит в стране

1 сентября в эфире телеканала "Украина 24" в 21:00 "ТОК-ШОУ №1" с Василием Головановым. В авторском проекте Василий Голованов вместе с гостями в студии обсуждает актуальные события в Украине.

Гости "ТОК-ШОУ №1":

Ирина Геращенко

Евгения Кравчук

Валентин Наливайченко

Марк Гинзбург

Ирина Верещук

Кира Рудик

Сергей Щербина

Алексей Устенко

Иванна Климпуш-Цинцадзе

Александр Качура

Денис Маслов

Виктория Гриб

Виталий Журавский

Темы:

- Первый разговор с глазу на глаз: выйдут ли отношения Украины и США на новый уровень, что получит Украина, а в чем откажут? И главное - поможет ли Байден Зеленскому в противостоянии с Путиным?

- Ученики идут в школу, а власть - в новый политический сезон: чего будет больше - ссор и скандалов или конструктива и реальных решений?

Не пропустите - 1 сентября в 21:00 в новом выпуске "ТОК-ШОУ №1".