11:24, Сегодня

Украина предложит США механизмы присоединения к переговорам по Донбассу - Иванова "Украину устроит, если в этих переговорах США выступят нашими партнерами", - заявила Иванова

Украинская делегация поехала в США с конкретными предложениями, которые касаются вступления этой страны в переговорные площадки по Донбассу.

Об этом в эфире марафона «Американский прием» на телеканале «Украина 24» заявила представительница украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Татьяна Иванова.

«Украину, конечно, устроит, если в этих переговорах США выступят нашими партнерами. Поскольку для того, чтобы занимать нейтральную позицию в этих переговорах, у нас есть модератор, ОБСЕ, чтобы свести стороны и найти компромиссы. Этого пока не происходит. И поэтому еще одна сторона, которая занимала бы позицию модератора, нам в принципе не нужна в переговорном процессе. А вот партнеры в переговорном процессе нам действительно нужны - и такие партнеры, которые имеют рычаги влияния», - сказала представительница ТКГ.

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Она подчеркнула, что США действительно имеют такие рычаги, и Украина в этом заинтересована.

«Не имеет значения, в каком формате это будет, главное - чтобы был выработан механизм. Это может быть и в «минском» формате, и в «нормандском» формате. Это может быть какая-то новая структура. Это в принципе не так важно, как важен сам механизм, как это будет происходить. Чтобы это произошло, США имеют рычаги влияния – чтобы Россия или согласилась на это в тех форматах, которые уже существуют, или согласилась на свое участие в новом формате. Украина приехала в США с конкретными механизмами, как она это видит», - отметила Иванова.

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Напомним, на Донбассе 28 августа в результате обстрелов боевиков шесть украинских военнослужащих получили осколочные ранения, четыре получили боевые травмы. 29 августа в результате обстрелов боевиками два бойца ВСУ получили ранения и были госпитализированы.

Накануне украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским отправилась с визитом в США. Главным событием визита станет встреча с американским президентом Джо Байденом 1 сентября. Однако запланирован и ряд других встреч на восточном и западном побережье США.

Ранее в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" участница украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова заявила, что обострение конфликта на Донбассе связано с визитом в США президента Украины Владимира Зеленского. Новые обстрелы на востоке Украины являются сигналом, который Россия направляет Соединенным Штатам:

"Я так думаю, что действительно посылается сигнал Соединенным Штатам перед встречей нашего президента в США. Россия знает, что при встрече будут обсуждаться вопросы, в том числе и те, которые обсуждаются в "нормандском формате" и Трехсторонней контактной группе. Я думаю, что это такие послания именно туда".