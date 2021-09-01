"ХАРД с Влащенко": гость студии — Павел Климкин
Главные темы эфира — перспективы Украины в НАТО и ситуация на Донбассе
На телеканале "Украина 24" — проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы — бывшим министром иностранных дел Павлом Климкиным — Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- Как события в Афганистане повлияют на вступление Украины в НАТО?
- Когда станет возможной деоккупация Крыма и Донбасса?
- Сможет ли украинская власть отстоять национальные интересы государства?
Включение: Олег Волошин.
Смотрите 1 сентября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".