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Зеленскому стоило приезжать в США не сейчас, а через месяц – Яковина "Не до Зеленского сейчас Байдену", - считает журналист

Время для визита президента Украины Владимира Зеленского в США – не самое удачное, ему стоило бы встречаться с президентом США Джо Байденом через месяц.

Об этом в эфире марафона «Американский прием» на телеканале «Украина 24» заявил журналист Иван Яковина.

«Зеленскому надо было приезжать не сейчас, а примерно через месяц. Главная задача Зеленского в этой поездке - убедить Байдена в том, что надо вводить санкции против «Северного потока-2». Поскольку он уже договорился с Меркель на эту тему, от самого Байдена на эту тему добиться ничего не возможно. Возможно было бы добиться от конгрессменов и сенаторов, но их в данный момент нет в городе, они на каникулах», - отметил журналист.

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Поэтому, считает он, Зеленскому надо было просить перенести визит на конец сентября.

«Более того, сам Байден оценил бы такую помощь со стороны Зеленского. Потому что не до Зеленского сейчас Байдену. У него на руках самый страшный, кровавый кризис за все его президентство. Кроме того, у него ураган «Ида» уничтожает Луизиану. Кроме того, новая вспышка коронавируса. Кроме того, Ким Чен Ын начал подготовку к тестированию ядерной бомбы.

И тут приезжает Зеленский. Причем Зеленский будет просить у Байдена поругаться с немцами. У Байдена дом горит, а тут к нему гости приезжают. Байден бы сам оценил деликатность Зеленского, если бы тот предложил перенести встречу на месяц. Но этого не произошло», - заявил Яковина.

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Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Главным событием визита станет встреча с президентом США Джо Байденом, которая должна состояться 1 сентября. Ранее переговоры президентов перенесли на 1 сентября в связи с событиями в Афганистане. В частности, 31 августа – последний день вывода американских войск из Афганистана. Президент Украины проведет и ряд других встреч с американскими чиновниками. Визит продлится несколько дней, мероприятия запланированы как на восточном, так и западном побережьях США.

Ранее в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" российский политолог Андрей Пионтковский заявил, что президент России Владимир Путин рассчитывает, что президент США Джо Байден заставит Украину выполнять Минские соглашения в российской трактовке, однако он ошибается:

"Сегодня Путин устами своего пресс-секретаря Пескова повторил Байдену ту инструкцию, которую дал ему в Женеве 16 июня, когда Путин открыл свою пресс-конференцию фразой "мне кажется, что господин Байден согласен со мной по поводу безальтернативности Минских соглашений". И Байден как послушный ученик эту фразу тоже промямлил, за что подвергся резкой критике в США. Сегодня Песков заявил, что США могут убедить Украину выполнять Минские соглашения. Выполнять по-путински – значит легализовать в правовом поле военно-террористический плацдарм ОРДЛО, фактически разрушить украинскую государственность".