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У Зеленского раскрыли подробности программы визита в США и встречи с Байденом Президент примет участие в церемониальных мероприятиях и подпишет ряд договоров

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал подробности программы визита президента Владимира Зеленского в США.

"У нас будет встреча в Министерстве энергетики, будет заявление о стратегическом партнерстве, будет встреча с господином Тони Блинкеном. Ключевой пункт сегодняшней программы – большое оборонное соглашение с Пентагоном, департаментом обороны, с Ллойдом Остином, министром обороны США. О деталях мы сможем сообщить, когда подпишем, сейчас детали в секрете. Далее будет Всемирный банк, будет также много, скажем так, церемониальных мероприятий, это и чествование памяти жертв Голодомора, презентация аудиогида в усадьбе Джорджа Вашингтона. Будет даже НАСА, подписание соглашения о сотрудничестве между государственным космическим агентством и НАСА. Пока что без деталей", - сообщил Сергей Никифоров.

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Пресс-секретарь Зеленского отметил, что встреча с президентом США Джо Байденом запланирована на 1 сентября в Белом доме.

"Будет встреча в расширенном формате и с глазу на глаз. Вопросы повестки дня – те же, что и в мировой повестке дня, это и Афганистан, безопасность, "Северный поток", оборонное сотрудничество, российская агрессия, ситуация в Европе, кибербезопасность", - перечислил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон по приглашению президента США Джо Байдена. В повестке дня рабочего визита - встреча лидеров двух стран в формате один на один и в расширенном составе делегаций. Также состоится ряд важных встреч президента Украины с американскими чиновниками. Программа визита рассчитана на несколько дней и охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США.

Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 1 сентября. Переговоры президентов были перенесены на один день в связи с ситуацией в Афганистане.

Эксперт по вопросам госбезопасности Василий Вовк в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что на переговорах Зеленского с Байденом основными темами будут транзит газа через Украину и война на Донбассе.

В свою очередь внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Владимир Зеленский привезет на переговоры к Джо Байдену не просьбы, а предложения.