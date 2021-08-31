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Экс-советник Путина о "Крымской платформе": Украина может развить успех

Украина может воспользоваться саммитами "Крымской платформы", чтобы основать новый "киевский формат" переговоров, где будет обсуждаться не только Крым, но и Донбасс, а также ряд вопросов международной политики.

Об этом рассказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" экс-советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов.

Илларионов отметил, что "Крымская платформа" – это удачная инициатива, поскольку в предшествующие семь лет украинские власти все время "забывают" о Крыме и говорят только о Донбассе.

"В целом я считаю, что это удача, это успех. 43 страны – это все страны НАТО, страны Европейского Союза, все страны Люблинского треугольника, все страны Ассоциативного трио. Это необычный и очень полный формат", - подчеркнул он.

Экс-советник Путина предложил для мероприятия название, которое выходит за рамки "Крымской платформы":

"Киев – это не Женева, не Вена, не Нью-Йорк, не Брюссель, не традиционное место встреч и международных мероприятий. Это новое место. И в таком составе эти участники никогда не встречались… Поэтому мне кажется, что было бы правильно со стороны украинской дипломатии и украинского государства, президента, воспользоваться тем, что уже было сделано ими самими, и назвать это "киевским форматом"… У нас был "нормандский формат", их было четверо, а киевском формате - 43 независимых государства".

Как объяснил Илларионов, в рамках "киевского формата" можно обсуждать не только "Крымскую платформу", но и "Донбасскую платформу", поскольку восстановление территориальной целостности Украины касается не только Крыма и Севастополя, но и Донбасса.