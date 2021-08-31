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Российская пропаганда сделает все для дискредитации визита Зеленского в США - эксперт По словам замдиректора Центра противодействия роспропаганде, главная работа пропагандистов - показать, что Украины как государства не существует

Российские пропагандисты придумают, как дискредитировать визит президента Владимира Зеленского в США, потому что их основная цель - показать несостоятельность Украины как государства. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" сказала замдиректора Международного центра противодействия российской пропаганде Снежана Полянская.

"Еще будет реакция, возможно, и сегодня. Гибридная война охватывает все аспекты, не только боевые действия. И главная задача России – полностью нивелировать Украину как государство. И своей пропагандой они влияют и на Вооруженные силы Украины, и на международные отношения, на культуру, спорт, детей. Что-то придумают, чтобы нивелировать нашу делегацию в США, это их работа - для того, чтобы показать, что у нас все плохо, Украины как государства не может быть, хотя весь мир видит, что восьмой год государство становится крепче", - сказала Полянская.

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Также она прокомментировала обострение ситуации на Донбассе.

"В СССР была фраза "народ и армия едины". И они хорошо знают, что если люди и армия будут вместе, то победа будет за этим народом. И нужно делать все, чтобы Вооруженные силы Украины показать как врага для людей, находящихся на оккупированной территории", - сказала Полянская.

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Ранее в эфире канала "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон сказал, что саммит "Крымской платформы", который прошел в Киеве 23 августа, является огромной победой Украины и способствует давлению на Россию, из-за чего пропагандисты "захлебываются в истерике". "Это же какое давление на Россию! Посмотрите, там истерика. Скабеева захлебывается, у нее припадок, скоро биться начнет на полу, падучая наступит. Крымская платформа, конечно, так им помешала в жизни", - сказал Гордон.