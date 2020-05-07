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Медреформа в Украине: министр рассказал, что будет с семейными врачами Министр считает удачным введение системы семейных врачей в 2018 году

Министр здравоохранения Максим Степанов в эксклюзивном интервью каналу "Украина 24" рассказал, что семейных врачей отменять не будут и о доплате медработникам за работу в условиях пандемии коронавируса.

"По семейным врачам у нас все остается. Все, что касается первичного звена семейных врачей, - все было сделано достаточно удачно еще на этапе в 2018 году", - сказал министр.

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По его словам, необходимы некоторые корректировки.

"Там надо внести корректировки именно по качеству оказания медпомощи - это то, что мы будем делать в течение 2020 года, то есть утвердим стандарты оказания медпомощи. Сегодня этих стандартов не существует, они должны основываться на национальных протоколах лечения", - сказал министр.

Напомним, экс-министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что главной проблемой украинской медицины является не отсутствие финансирования, а неэффективная политика местной власти по управлению медицинскими учреждениями.