"Время Голованова": гость программы — Дмитрий Гордон
Главные темы эфира — Зеленский в США и новый политический сезон в Украине
На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".
С гостем программы, известным украинским журналистом Дмитрием Гордоном, Василий Голованов обсудит следующие темы:
- - Зеленский в США. С чем полетел президент Украины и с какими результатами вернется после встречи с Байденом?
- - Чиновники возвращаются с каникул: какие решения и кадровые перестановки ждать в новом политическом сезоне?
Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на телеканале "Украина 24".