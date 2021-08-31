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США сэкономили 1 трлн долларов на ядерном разоружении Украины, надо напомнить - дипломат Александр Левченко предположил, о чем будут говорить Зеленский и министр обороны США

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой прибыл в США для встречи с американским президентом Джо Байденом, запланированной на 1 сентября. В рамках визита украинский президент 31 августа встретится с министром обороны США Ллойдом Остином. Украинской стороне следует напомнить, что США, благодаря программе ядерного разоружения Украины, сэкономили 1 трлн долларов, следовательно, Украина имеет право просить военную помощь на сумму более 60 млн долларов, выделенных ранее.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" заявил дипломат Александр Левченко, комментируя возможные темы обсуждения между Зеленским и Остином.

"В Украине первая проблема – Военно-морские силы, у нас слабо прикрыто черноморское побережье, и опасность со стороны военной группировки в Крыму очень большая. Президент анонсировал большую программу строительства Военно-морского флота, уже были серьезные договоренности с Великобританией. Но США владеют самым крупным флотом в мире, надеемся, что в этих программах США будут помогать. И другие вещи, которые у нас остаются сложными, - это Военно-воздушные силы, потому что самолеты еще советского производства. Время не стоит на месте, и нужно думать на будущее, какой тип самолета будет главным среди истребителей или бомбардировщиков. США в этом плане производят и продают, вопрос в том, что в первом и втором случае это все дорогостоящие продукты. 60 млн долларов – очень незначительная сумма, если говорить о военно-оборонном комплексе", - сказал дипломат.

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Левченко допустил, что после выхода войск США из Афганистана Украина может получить подтверждение статуса союзника.

"Мы должны напомнить, что с 1991 года, когда начался процесс ядерного разоружения, закончившийся в 1996 году, США сэкономили 1 трлн долларов, только по украинскому оружию. Конечно, мы бы хотели, чтобы таким образом учитывалось то, что Украина нуждается в поддержке со стороны нашего стратегического союзника, и наши ожидания – что этот статус будет подтвержден, несмотря на то, что ситуация в Афганистане требовала некоторых корректив", - сказал эксперт.

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Как сообщает официальный сайт Белого дома, Байден подписал документ, в соответствии с которым 60 млн долларов направляются на нужды Министерства обороны Украины.

Ранее Зеленский заявил, что Украине нужна помощь от США, но не нужны подарки. "...Нам нужна помощь Соединенных Штатов Америки. Но помощь, еще раз, нам не нужны подарки. Нам это не нужно. Нам нужно просто сократить время, выстроить серьезную программу ПВО и Черноморского флота. В любом случае мы это сделаем и без всякой помощи, это просто будет дольше", — сказал он.