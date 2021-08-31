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Москва поняла, что Байден не будет давить на Зеленского по Минским соглашениям - Фейгин Российский оппозиционер считает, что президент США будет "вести себя осторожно", так как не в той ситуации, чтобы что-то требовать ультимативно

Россия осознала, что президент США Джо Байден во время визита Владимира Зеленского "будет осторожен" и не станет вынуждать украинского президента принимать условия минских соглашений в интерпретации Москвы. Такое мнение в эфире программы "Сегодня Утро" на канале "Украина 24" высказал российский оппозиционер, адвокат Марк Фейгин.

"Что касается Кремля, он осторожно воспринимает эту поездку, обширных комментариев пока нет, но абсолютно точно за поездкой следят очень внимательно, потому что Москва рассчитывала, во всяком случае до последних недель, пока не произошло обострение в Афганистане, что Байден будет заставлять Зеленского принять условия минских соглашений в интерпретации Москвы. По-моему, сейчас они уже понимают, что такой конфигурации переговоров не будет. Во-первых, позиция Киева озвучена, что нет. Это было сказано челночному посреднику Меркель, это было сказано публично. С другой стороны, Байден не в той позиции сейчас, чтобы требовать чего-то ультимативно, так как подвергается жесточайшей критике в связи с Афганистаном. Это явно не помогает Москве использовать давление, Байден будет очень осторожен", - считает Фейгин.

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Также российский оппозиционер прокомментировал реакцию российских пропагандистов на визит Зеленского, назвав ее "стандартным набором".

"Я бы сказал, что тон пропагандистов, тех, кто озвучивает более крайнюю позицию Кремля, один и тот же – что Зеленский незначимый политик, особенно в тех обстоятельствах, когда есть проблема Афганистана и много чего еще, и что встреча пройдет как с младшим учеником. "Зависимая страна, полностью под внешним контролем, ее президент просто едет на отчет к своему патрону". Это стандартный набор, можно не обращать внимания", - рассказал Фейгин.

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Напомним, что Владимир Зеленский должен встретиться с Джо Байденом в Вашингтоне 1 сентября. Переговоры президентов были перенесены на один день в связи с ситуацией в Афганистане.

Политолог Алексей Якубин считает, что у Украины завышенные ожидания от этого визита. "Я думаю, что у нас завышенные ожидания от привлечения Соединенных Штатов Америки во многие процессы. Неоднократно от политического руководства Украины звучали предложения, чтобы США присоединились к Нормандскому формату, Крымской платформе и так далее. А США сейчас находятся в такой ситуации, когда они, наоборот, уменьшают свою вовлеченность в процессы в мире. Уже говорилось, что они идут из Афганистана. В планах у них - уйти из Ирака", — сказал он.