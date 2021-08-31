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Арестович объяснил, почему присутствие миротворцев на Донбассе пока невозможно По словам спикера ТКГ, для полноценного развертывания миссии необходимо 1,5-2 года

На данный момент ввод миротворцев на оккупированные территории Донбасса невозможен, так как необходимо согласие всех сторон, а Россия на это не пойдет. Об этом в программе "Время Голованова" на канале "Украина 24" заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

"Чтобы провести миротворцев на Донбасс, во-первых, должен быть консенсус в учреждении, которое отправляет миротворцев. Кроме ОБСЕ это может быть ЕС и ООН. Этого не так просто достичь. Средний срок развертывания в мире миротворческой операции - 1,5-2 года. Должно быть согласие всех сторон. Согласится ли Россия на введение миротворцев - очень сомневаюсь, так как главная цель России все эти 7 лет - это легитимизация "Л/ДНР", вывод нас на прямые переговоры. Россия тогда не сторона конфликта. Мы на это не пойдем, на это не пойдет никто из мирового сообщества", - сказал советник.

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Арестович уверен, что, таким образом, ввод миротворцев не состоится, а "операция по установленю мира" грозит открытой войной с Россией.

"Тогда возникает вопрос, можно ли ввести миротворцев, если одна из сторон конфликта не желает - нельзя, очевидно. Можно провести операцию по установлению мира, но это означает войну с Россией. Пойдут ОБСЕ, ЕС, ООН на это - ясно, что не пойдут. Поэтому пока о миротворцах можно не говорить", - сказал Арестович.

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Напомним, что возможный ввод миротворцев ООН на Донбасс обсуждается не первый год. В 2017 году, накануне открытия Генеральной ассамблеи ООН, Владимир Путин говоорил о миротворческой миссии, однако предложил такие условия, что Украина отказалась: миссия должна действовать только на линии разграничения, тогда как Украина настаивает, что миротворцы должны пристутствовать на всей территории ОРДЛО и контролировать украинско-российскую границу. Также Россия должна вывести свои войска и технику с неподконтрольной территории.

Военный эксперт Олег Жданов в эфире "Украина 24" заявил, что миротворческий контингент ООН не появится на Донбассе до тех пор, пока Украина официально не признает Россию стороной конфликта. "Пока будем говорить, что там "боевики обстреливают наши позиции", до тех пор миротворцев нам никто не даст. Дело в том, что устав ООН предусматривает предоставление миротворческой миссии войск ООН только при наличии вооруженного конфликта или войны - любой войны на любой почве. Пока мы не признаем другую сторону конфликта и не дадим политическую оценку происходящему сегодня на Донбассе, для международного сообщества, о миротворцах можно даже не мечтать", - сказал он.